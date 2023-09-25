Пермские реагенты этой зимой применят на территории музея-заповедника «Коломенский кремль» в Подмосковье и на новой платной дороге в Москве

Первые 30 тонн противогололедного реагента «Бионорд универсальный» на прошлой неделе поставлены в МБУ «Спецавтохозяйство» г. Коломны. Предприятие планирует использование противогололедного реагента на территории музея-заповедника Коломенского Кремля площадью 24 га и в пределах всей туристической зоны. Поставщиком продукции Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) для нужд коломенских коммунальщиков является ООО «Транссервис».

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Коломенский кремль не просто главная достопримечательность древнего города, он является одним из символов России и изображен на реверсе трехрублевой монеты. По словам генерального директора УЗПМ Дмитрия Пылёва, Коломенский кремль – не первый объект культурного наследия, где будет применяться «Бионорд».

«Наша продукция входит в число наиболее безопасных современных противогололедных материалов, с минимально возможным воздействием на элементы инфраструктуры, мостовые и дорожное покрытие, и потому ее используют на Красной площади в Москве, на территориях Эрмитажа и Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а также Царскосельского дворца, Гатчинского дворцово-паркового музея-заповедника и исторического центра Ярославля, – сообщил Дмитрий Пылёв. – Территория Коломенского кремля постоянно открыта, то есть это один из городских районов Коломны, где свободно могут гулять все желающие, не только посетители музеев. За год его посещает около 200 тыс. человек, и зимой людям здесь должно быть так же комфортно и безопасно гулять, как и летом. Произведенные на Уральском заводе противогололедных материалов средства против скользкости полностью растворяются вместе со льдом и снегом, не образуют осадка и не превращаются в пыль, не вызывают аллергии и не оказывают воздействия на обувь пешеходов или лапы животных».

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В рамках подготовки к зимнему сезону первые 100 тонн противогололедного реагента «Бионорд» закупило также ООО «АФИДА-СЕРВИС ПЛЮС». Эта компания оказывает услуги по содержанию платной скоростной магистральной дороги оператору платных дорог АО «Новое качество дорог». Продукция УЗПМ предназначена для зимнего и межсезонного обслуживания городских дорог и тротуаров, аэропортов и других инфраструктурных объектов и хорошо зарекомендовала себя в Москве. Эта партия реагента будет применяться на одном из крупнейших объектов столичной транспортной инфраструктуры – проспекте Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта). Это новая шестиполосная магистраль от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до МКАД, через Молодогвардейскую развязку, интегрированная с платной трассой Северного обхода города Одинцово и далее с Можайским и Минским шоссе. В начале сентября на открытии движения по десятикилометровому проспекту Багратиона присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

По оценкам ЦОДД Москвы, трафик на этом участке составит до 50 тыс. авто в сутки, и безопасное движение по скоростной магистрали в городе в приоритете. Однако не менее важна и правильная эксплуатация трассы, в которую инвесторами вложено около 65 млрд руб.

Основным фактором стресса, который приводит к разрушению дорожного полотна, чаще всего является так называемый переход «через 0», то есть смена температурных режимов осенью и весной, когда резкое похолодание ночью приводит к застыванию влаги на дорогах и образованию гололеда. Опасные последствия гололеда можно значительно снизить, если применять современные противогололедные реагенты, которые работают при любых температурах и надежно очищают тротуар и дороги, не повреждая при этом дорожное покрытие.

ООО «УЗПМ»