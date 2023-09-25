В Волгограде принимают меры в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по преодолению высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Волгограде, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Уровень заболеваемости в регионе пока не превысил эпидемиологический порог — 36,7%, но в Волгограде по итогам прошлой недели это произошло. «И это еще при достаточно благоприятных, теплых погодных условиях, что не может не настораживать и свидетельствует о высокой скорости распространения вирусов», — полагает господин Бочаров.

От гриппа и ОРВИ в Волгоградской области привились более 355 тыс. человек, в числе которых свыше 83 тыс. детей. Указанные цифры составляют четверть от плана на вакцинацию.

Главам муниципальных образований региона предстоит продолжить прививочные кампании. «Особое внимание обратить на детей и подростков, беременных женщин, людей старшего поколения, работников здравоохранения, образования, социальной сферы, лиц, состоящих на диспансерном учёте, граждан, перенёсших COVID-19 в тяжелой форме», — уточнили в правительстве. К 1 ноября от сезонных вирусов должны привить 60% населения в целом и 75% детей и граждан из групп риска.

В скором времени должны провести заседание областного клинического Совета, где в числе прочего рассмотрят рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора РФ по лечению «штаммов вирусов, которые, по прогнозам специалистов, будут иметь наибольшее распространение в текущем эпидемиологическом сезоне».

Муниципальным и государственным служащим глава региона поручил ежедневно отслеживать и прогнозировать эпидситуацию. В случае обострения власти должны быть готовы развернуть в больницах дополнительные койки, привлечь медработников и ввести ограничения, направленные на снижение заболеваемости.

Также управленцам поручили обеспечить непрерывное пополнение запасов антивирусных и других препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) в медучреждениях и аптеках региона.

На отдельном контроле господин Бочаров поручил держать санитарно-эпидемиологическую обстановку в образовательных и социальных учреждениях, в случае необходимости вводить ограничения.

Дарья Васенина

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