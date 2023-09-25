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В Орловской области в ДТП погибли два человека

Сегодня рано утром в Орловской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, авария произошла примерно в 5:25 25 сентября на участке дороги «Змиевка — Никольское — Плоское — Повалевы дворы» в Свердловском районе.

Audi, двигавшаяся со стороны облцентра в сторону Змиевки, вылетела в кювет на 12,7 км дороги. Машина врезалась в дерево и загорелась, водитель 1988 года рождения и неустановленный пассажир погибли.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мария Старикова

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