Nikoliers зафиксировал рекордный объем инвестиций в коммерческую недвижимость

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам девяти месяцев 2023 года стал рекордным, следует из исследования консалтинговой компании Nikoliers. По данным компании, объем инвестиций за указанный период составил 349 млрд руб., что превышает результат 2022 года в два раза, а результат 2021 года — в три.

По данным аналитиков Nikoliers, к концу 2023 года объем инвестиций может увеличиться до 500 млрд руб. Отмечается, что торговый сегмент стал лидером по объему инвестиций, достигнув 167 млрд руб. (48%). Nikoliers связывает это с большим количеством вынужденных сделок, заключившихся из-за ухода иностранных компаний с рынка. Офисы внесли 93 млрд руб. (27%), гостиницы и склады — 12 % — 42 млрд руб. и 43 млрд руб. соответственно.

Аналитики Nikoliers отмечают, что наибольшим спросом пользуются активы иностранных компаний, которые ушли с российского рынка. В августе 2023 года ускоренная распродажа западными компаниями активов на российском рынке коммерческой недвижимости привела к пересмотру консультантами своих прогнозов по объему инвестиций в этом сегменте по итогам 2023 года. Тогда в IBC Real Estate пересмотрели прогноз по инвестициям на этот год — с 400–420 млрд руб. до 580–600 млрд руб.

Полина Мотызлевская