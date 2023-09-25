В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал мужчина

В Екатеринбурге из окна 19-этажного жилого дома на улице Сызранский Переулок (Вторчермет) выпал мужчина. Как сообщили очевидцы порталу E1.ru, он скончался на месте.

По данным издания, на месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу и СУ СК по Свердловской области «Ъ-Урал» ответили, что ситуацию пока не комментируют.

Напомним, 12 сентября из окна многоэтажного дома на улице Николая Федорова в Тюмени выпала журналистка Ольга Саблукова. 50-летняя женщина скончалась. Она сотрудничала с тюменскими изданиями «Тюменский курьер», «Квартирный вопрос», порталом 72.ру, интернет-изданием Newsprom.ru.

Полина Хабарова

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