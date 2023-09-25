Суд вынес приговор участникам разбойной группы, напавшим на бизнесмена

В Новосибирске осуждены пять участников преступной группы, организовавшие нападение на бизнесмена на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Восточный». Злоумышленники попытались отнять у предпринимателя 2 млн руб. Однако тот оказал сопротивление и нападавшим не удалось завладеть денежными средствами, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Злоумышленники были задержаны. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в автомобиле одного из участников преступной группы было обнаружено поддельное водительское удостоверение, которое он незаконно использовал. Фигурантам дела предъявили обвинение в разбое организованной группой и использование поддельного документа.

Им назначено наказание в зависимости от роли и степени участия каждого в виде лишения свободы на сроки от от 8 лет 3 месяцев до 10 лет 2 месяцев в колонии строго режима.

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Оксана Павлова