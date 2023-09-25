В Ростове коммунальщики устраняют прорыв водовода на улице Орбитальной

Специалисты АО «Ростовводоканал» ведут восстановительные работы на ул. Орбитальной в Ростове-на-Дону, где из-за прорыва водовода диаметром 1000 мм затопило стоянку автотранспорта и часть улицы. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

«В настоящее время течь устранена, используется резервная схема водоснабжения жителей, ограничений подачи воды нет»,— предупредили горожан в компании.

По информации 161.RU, сегодня утром в большой пролом на месте прорыва погрузилась кабина грузового автомобиля. Также вода хлынула во дворы ближайших домов и на детскую площадку.

Анастасия Назарова