За мусорными полигонами может начать следить нейросеть

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал «РИА Новости», что компания планирует разработать нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах. Работу над созданием нейросети планируется завершить к середине 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов»,— сказал господин Буцаев.

По его словам, нейросеть будет реагировать на нарушения с помощью анализа данных с облетов. Среди нарушений, которые будут фиксироваться,— отсутствие весового контроля, обводные каналы, наличие птиц, тление и возгорания.

С 1 января 2019 года РЭО курирует «мусорную» реформу. В задачи компании входит реализация норм законодательства в области обращения с ТКО, развитие и совершенствование этой сферы.