Маммограф за 15 миллионов поступил в районную больницу Пензенской области

Цифровой маммографический аппарат МР — «Диамант» поступил в распоряжение специалистов Каменской районной больницы Пензенской области. Стоимость оборудования составила 15 млн руб., сообщили в региональном минздраве.

Специалисты отмечают, что новый аппарат сам определят оптимальную компрессию в зависимости от плотности тканей — это делает процедуру более щадящей. Закупка прошла в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 — 2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее подобные аппараты появились в больницах Бессоновского, Мокшанского, Пензенского и Сердобского районов Пензенской области. До конца года маммографы должны поступить в учреждения Белинского и Земетчинского районов.

Никита Маркелов

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