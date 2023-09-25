В «Сибирских городках» сменился собственник

В ООО «Сибирские городки», которое владеет 13 торгово-развлекательными комплексами в Кузбассе и Красноярском крае, сменился собственник. Торги были проведены в конце июля. По их итогам был определен победитель, предложивший приобрести актив по начальной цене 3,3 млрд руб. Кто победитель в документах торгов не указано. В Сбербанке, выступавшем продавцом, отказались от комментариев.

Ранее источники «Ъ-Сибирь» на рынке недвижимости сообщали, что покупателем мог стать кузбасский предприниматель Сергей Седов. Сам господин Седов не стал комментировать «Ъ-Сибирь» эту информацию.

На прошлой неделе в ООО «Сибирские городки» сменился руководитель. Компанию возглавила Мария Борисенко, которая также возглавляет кемеровское ООО «Сибнедвижимость» (99,99% принадлежит Сергею Седову). Также, по данным "СПАРК-Интерфакс", 100% "Сибирских городков" получило кемеровское ООО "Онлайн-финанс" в котором 99,99% принадлежит Людмиле Седовой, 1% – у Марии Борисенко.

100% в уставном капитале ООО «Сибирские городки» и договора уступки требования ПАО Сбербанк к компании выставлялись на торги ранее несколько раз. Ранее сообщалось, что продаваемые ТРЦ ранее принадлежали группе «Регионы», но в мае они перешли Сбербанку, выделявшему кредиты на их строительство.

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Лолита Белова, Оксана Павлова