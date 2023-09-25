Метшин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в Казани

«Проблема обманутых дольщиков в Казани решена»,— сказал глава татарстанской столицы Ильсур Метшин на совещании в мэрии.

По данным главы управления жилищной политики города Рената Шамсутдинова, с 2008 по 2023 год в Казани помогли 15,9 тыс. дольщиков, которые приобрели жилье в 108 проблемных домах.

Ильсур Метшин подчеркнул, что изначально для властей «это был неподъемный камень». «Хорошо помним каждую площадку. Помним глаза, полные отчаяния, наших обманутых дольщиков»,— подчеркнул мэр.

«Дольщики вложили в непонятные структуры свои кровно нажитые деньги»,— сказал глава города.

Ильсур Метшин отметил, что проблему удалось решить благодаря помощи правительства Татарстана и изменению федерального законодательства.

Сейчас, по его словам, власти предпринимают профилактические меры с целью предотвращения появления новых проблемных домов, в частности, организуют «плановые выезды на строящиеся объекты».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"