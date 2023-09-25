После ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области задержан водитель фуры

В Нижегородской области задержан водитель грузовика, которого подозревают в совершении ДТП, в котором три человека погибли, еще 17 — пострадали. По данным областного ГУВД, возбуждено уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух или более лиц.
ДТП произошло на трассе Кстово — Дальнее Константиново у поворота на село Шелокша. Грузовая фура столкнулась с микроавтобусом «ГАЗель». По предварительной версии, ДТП произошло после того, как фура выехала на полосу встречного движения.