После ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области задержан водитель фуры

В Нижегородской области задержан водитель грузовика, которого подозревают в совершении ДТП, в котором три человека погибли, еще 17 — пострадали. По данным областного ГУВД, возбуждено уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух или более лиц.

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ДТП произошло на трассе Кстово — Дальнее Константиново у поворота на село Шелокша. Грузовая фура столкнулась с микроавтобусом «ГАЗель». По предварительной версии, ДТП произошло после того, как фура выехала на полосу встречного движения.

Андрей Репин