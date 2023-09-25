Natura Siberica придумали линию косметики совместно с «Гжель»

Новая коллекция российского бренда Natura Siberica «Русская северная коллекция» была создана совместно с Объединением «Гжель». В линии — 22 продукта для ежедневного ухода за телом, лицом и волосами на основе экстрактов и масел сибирских трав и ягод (женьшеня, кедра, полярной голубики, алтайской облепихи). Специально для Natura Siberica художники «Гжель» вручную создали бело-синие узоры, растительные принты, на которых переплетаются изображения сибирских трав и ягод, таким образом успешно продолжая традиции древнего художественного керамического промысла. В дизайне использованы два традиционных направления росписи: кобальтово-синие узоры на белом фоне и бело-золотая роспись по темно-синему фону («глухой кобальт»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Natura Siberica Фото: Natura Siberica