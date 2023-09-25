Скончался экс-глава Богословского алюминиевого завода Сибагатулла Аминов

Бывший генеральный директор Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, входит в компанию «Русал») Сибагатулла Аминов скончался в возрасте 69 лет. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава уральского города Александр Устинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Александра Устинова во «ВКонтакте» Фото: страница Александра Устинова во «ВКонтакте»

«Ушел из жизни Сибагатулла Аминов. Почти 10 лет он был техническим директором Богословского алюминиевого завода, а затем стал генеральным директором предприятия, приняв эстафету у легендарного Анатолия Сысоева»,— отметил мэр.

Глава Краснотурьинска подчеркнул, что господин Аминов провел масштабную реструктуризацию и коренную реконструкцию основного производства завода, благодаря чему не только повысилась эффективность предприятия, но и значительно уменьшилось его воздействие на окружающую среду.

С 2015 года Сибагатулла Аминов возглавлял Кунашакский район Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что ценил господина Аминова как «сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово».

Прощание с ним состоится 26 сентября во Дворце культуры в селе Кунашак с 10:00 до 12:00. Похороны пройдут в деревне Караболка.

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