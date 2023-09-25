Глухой звук в Севастополе объяснили демонтажем конструкций в штабе ЧФ флота

Глухой громкий звук в центре Севастополя связан с запланированным демонтажем части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Днем 22 сентября штаб Черноморского флота в Севастополе атаковали пять ракет. Обломки одной из них упали возле театра Луначарского.

Для уборки осколков жителей домов, расположенных в центре города, просили пройти в укрытия. Жителям других райнов рекомендовали плотно закрыть окна и не подходить к ним.

Татьяна Ручкина

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