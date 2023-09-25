Пермская туркомпания отказалась от названия тура «Сердце Пармы»

От названия тура по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы» отказалась туристическая компания - ООО «Живая история», сообщает ИА «Текст».

Ранее компания проводила фото-тур под названием «Сердце Пармы», однако недавно название было изменено на «Сердце Перми Великой». Тур проходит по местам съемок фильма «Сердце Пармы», по Губахе и горе Ладейной.

Ранее продюсер автора «Сердца Пармы» Юлия Зайцева обвинила несколько пермских компаний в незаконном использовании названия романа, пообещав инициировать судебные разбирательства. От использования названия отказалась ювелирная компания «Сереброника», АО «Амбер Пермалко» и автомобильная компания «VERRA».