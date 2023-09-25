В 600 магазинах Забайкалья обнаружили колбасу с вирусом африканской чумы свиней

Специалисты Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю выявили в 593 магазинах региона колбасную продукцию с ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о колбасе «Филейская» производителя ЗАО «Стародворские колбасы», зарегистрированного во Владимирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В целях охраны территории Забайкалья от возникновения и распространения опасного заболевания владельцам продукции необходимо под контролем государственных ветеринарных специалистов, находящихся по месту нахождения магазинов, необходимо незамедлительно уничтожить инфицированную продукцию в соответствии с требованиями действующего законодательства и провести дезинфекцию места хранения»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве уточняют, что африканская чума свиней не представляет собой опасности для человека, но поражает домашних и диких свиней. Вакцины против АЧС не существует. Вирусная болезнь характеризуется быстрым распространением, высокой степенью смертности зараженных животных. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копченом мясе до 150 дней.

Как сообщалось ранее, 19 сентября в Якутии региональный департамент ветеринарии заявлял об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине «Столичная» бренда «Вязанка». Ветчина также была произведена ЗАО «Стародворские колбасы». Продукция была изъята из продажи и уничтожена. Ветчина «Вязанки» из зараженной партии поступила в Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Мирнинский районы и город Якутск для реализации из Новосибирской и Владимирской областей.

Влад Никифоров, Иркутск