«Аби» изъял всю партию колбасной продукции с геномом африканской чумы свиней

Производитель продуктов питания из мяса «Аби» изъял всю партию колбасной продукции, зараженной африканской чумой свиней (АЧС), сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании. Вчера, 19 сентября, департамент ветеринарии Якутии сообщил об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине «Столичная» бренда «Вязанка» (принадлежит «Аби»).

Африканская чума свиней — это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует. АЧС не опасен для человека, но наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам, отметили в ветеринарном департаменте.

Департамент ветеринарии сообщил, что зараженная ветчина была произведена ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире. Пресс-служба «Аби» заявила агентству, что компания провела дополнительные исследования колбасных изделий, изготовленных из других партий сырья от этого производителя.

«В отдельных позициях полностью готового продукта, произведенного ЗАО "Стародворские колбасы", был обнаружен фрагмент ДНК АЧС. Несмотря на фактическую безопасность готовой продукции, прошедшей термическую обработку, компанией "Аби" было принято решение об отзыве всей партии продукции»,— говорится в сообщении компании.

В «Аби» добавили, что ЗАО «Стародворские колбасы» совместно с государственными надзорными органами провело на всех объектах мероприятия по контролю распространения АЧС. В компании отметили, что партия свиного сырья, где был выявлен геном АЧС, была изолирована и не поступала на производство.

Пресс-служба «Аби» заявила, что компания также проанализировала путь готового продукта от склада до клиентов, определены клиенты, которые приобрели зараженную продукцию, она изъята с их складов. Кроме того, компания взяла пробы готовой продукции, смывы из производственных помещений ЗАО «Стародворские колбасы». По результатам проверки на ДНК АЧС, чума в образцах не обнаружена, утверждает пресс-служба.

Во вчерашнем пресс-релизе якутского департамента ветеринарии заявлено, что ветчина «Вязанки» из зараженной партии поступила в Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Мирнинский районы и город Якутск для реализации из Новосибирской и Владимирской областей. Из 16 проб, взятых ветеринарами, АЧС обнаружили в двух.

Еще 13 сентября пресс-служба «Аби» сообщила, что 6 сентября сотрудники департамента качества компании нашли в свином сырье одного из поставщиков геном АЧС. В «Аби» заявили, что два авторефрижератора с сырьем были опечатаны. Тогда компания отметила, что результат исследований на АЧС свиной продукции на складах «Аби» во Владимирской, Костромской и Ивановской областях — отрицательный.

Эрдни Кагалтынов