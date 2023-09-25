Петербургские студенты разработают логотип для городского парламента

Студентам петербургских вузов предложили разработать юбилейный логотип Законодательного собрания Санкт-Петербурга. О конкурсе 25 сентября в своем Telegram- канале рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

«Как вы знаете, в следующем году ЗакС отметит 30-летие, и мы запускаем конкурс на создание юбилейного логотипа. Нужен понятный, узнаваемый, выразительный символ»,— сообщил господин Бельский.

Принять участие в разработке логотипа смогут студенты СПбГУ, Университета промышленных технологий и дизайна, Академий Штиглица и Репина, а также других вузов и колледжей города, где обучают творческим специальностям. Заявки и работы будут приниматься до 24 ноября.

Автор лучшего лого получит 50 тысяч рублей, за второе и третье место — 30 и 10 тысяч соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спикер ЗакСа Петербурга представил сервис для решения вопросов с поставкой запчастей.

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