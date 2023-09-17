Спикер ЗакСа Петербурга представил сервис для решения вопросов с поставкой запчастей

Сайт «Биржа импортозамещения» поможет петербургским компаниям разобраться с проблемами по поставкам оборудования и деталей. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский в личном Telegram-канале объяснил, как можно использовать этот сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На платформе заказчики оставляют запросы на закупку необходимой продукции, запчастей и комплектующих. Откликаясь на них, исполнители делают ценовые предложения и предоставляют аналоги без третьих сторон и дополнительных согласований, пояснил господин Бельский.

«На базе платформы реализованы различные опции. Например, проверка поставщиков и продукции на соответствие требованиям заказчика или автоматическая рассылка приглашений к торгам. Есть также дополнительные сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг»,— уточнил спикер ЗакСа.

Как известно, проблема с поставками оборудования обострилась по всей стране после ухода иностранных компаний с российского рынка. Правительство Петербурга заявило о поддержке местного производства с помощью моратория на проверки, субсидий и других мер. «Ъ-СПб» писал, что индекс промышленного производства в городе за первые семь месяцев 2023 года достиг 108,2% и стал одним из самых высоких в России.

Татьяна Титаева

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