Ольга Колоскова возглавила управление муниципальной службы мэрии Воронежа

На должность руководителя управления муниципальной службы и кадров администрации Воронежа назначена 46-летняя Ольга Колоскова, рассказали в пресс-службе мэрии облцентра. Госпожа Колоскова ранее занимала пост замруководителя этого управления и исполняла обязанности его главы с середины августа, после ухода проработавшего на этом посту девять лет Александра Шамарина.

Госпожа Колоскова родилась в 1976 году. Начала трудовую деятельность в 2001 году в Воронежской городской думе. С 2004 по 2009 годы проработала в органах судебной власти. В мэрии Воронежа трудится с 2010 года, прошла путь от главного специалиста до замруководителя управления муниципальной службы и кадров.

Мария Старикова