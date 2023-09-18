В Самаре стартовал отопительный сезон в соцучреждениях

Подключение социальных объектов к теплу стартовало в Самаре в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Традиционно среди первых объектов, которые начинают снабжать теплом, – детские сады, больницы, дома ребенка и другие здания с круглосуточным пребыванием людей, а затем школы и остальные социальные учреждения»,— говорится в сообщении.

По традиции чиновники будут отапливать соцучреждения даже если на улице будет тепло. За счет этого они рассчитывают «плавно войти в отопительный сезон и минимизировать жалобы от населения».

Подключение к теплу продолжится две недели. С 25 сентября в Самаре начнут отапливать жилые дома.

Ранее синоптики предупредили жителей региона о заморозках. Они ожидаются местами по Самарской области ночью в среду.

Георгий Портнов