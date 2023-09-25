Торговый оборот Саратовской области с Белоруссией с начала года вырос на 17%

Оборот товаров между Саратовской областью и Республикой Беларусь с начала года вырос на 17%. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Романа Бусаргина по результатам его встречи с послом союзного государства Дмитрием Крутым.

За прошлый год, по словам чиновников, товарооборот вырос на 40%. Основным спросом в Белоруссии пользуются подшипники, металлоизделия, холодильное оборудование, минеральные удобрения и подсолнечное масло, произведенные в Саратовской области. Губернатор предложил расширить сотрудничество в части поставки комплектующих для белорусской сельхозтехники.

Посол республики назвал цифры товарооборота с регионом рекордными и отметил такие сферы сотрудничества как нефтехимия и атомная энергетика.

Никита Маркелов

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