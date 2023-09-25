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С начала года из Нижегородской области выдворили 506 иностранцев

Нижегородские судебные приставы с начала 2023 года выдворили за пределы России 506 иностранцев. Как сообщает региональное управление ФССП, только в сентябре были отправлены более 70 мигрантов из Узбекистана, Белоруссии, Туркменистана, Таджикистана и Китая.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным регионального управления ФССП РФ, они проживали в стране без регистрации, так как пропустили сроки оформления документов, дающих им право находиться на территории России. Суды признали их виновными в нарушении режима пребывания в России.

До вступления постановления суда в законную силу нарушители находились в Центре временного содержания. Оттуда выдворяемых мигрантов доставили до пункта пропуска через госграницу. В следующий раз нарушители миграционного режима смогут приехать в Россию не ранее чем через пять лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», на минувшей неделе в Дзержинске во время совместного рейда полиции и ФСБ были задержаны 80 мигрантов. Из них 10 человек будут выдворены из России.

Андрей Репин

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