В Дзержинске 80 мигрантов задержаны во время рейда полиции и ФСБ

Сотрудники полиции и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели рейд по двум стройкам, на продуктовой базе и в логистическом центре, где трудятся иностранные граждане. По данным областного ГУ МВД РФ, во время рейда задержаны 80 мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУВД по Нижегородской области Фото: ГУВД по Нижегородской области

Все задержанные были доставлены в отдел дзержинский полиции №2. В по итогам проверки составлено 19 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства. Возбуждено четыре уголовных дела по статье о подделке миграционных документов.

Судом принято решение о выдворении за пределы России 10 человек.

Андрей Репин