В Ярославле и Рыбинске несовершеннолетние похитили деньги со счетов

В Ярославле и Рыбинске возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, молодые люди завладели чужими банковскими картами и похитили с них средства. В Ярославле подозревается 14-летняя девушка, в Рыбинске — 17-летний молодой человек. Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как у подростков оказались чужие карты, намерены выяснить следственные органы в ходе расследования.

«В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всей картины произошедшего»,— сообщили в СК.

Алла Чижова