ВТБ сообщил о схеме мошенничества со страховкой и ремонтом смартфонов

Банк ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой предлагается продиагностировать работу смартфона. Якобы для того, чтобы обезопасить устройство, злоумышленники предлагают отремонтировать или застраховать его.

В рамках этой схемы мошенники обзванивают банковских клиентов, представляясь сотрудниками службы поддержки банка. Для проведения диагностики смартфона клиентам присылают ссылку на фейковый веб-сайт, чей интерфейс «создается в стиле сайтов российских банков».

«На сайте можно выбрать не только подходящую для смартфона операционную систему, но и марку производителя. Однако в случае установки такого приложения или подключения услуги клиент рискует потерять контроль над онлайн-банком и своим мобильным устройством, что в конечном итоге приведет к хищению его денег»,— говорится в пресс-релизе банка.

В ВТБ отметили, что злоумышленники «максимально воздействуют на клиента, проявляя излишнюю обеспокоенность и заботу». В этом случае мошенники используют «гибридный сценарий», в ходе которого применяют как атаку на телефон, так и перевод на фишинговые сайты и приложения.

«Таким образом происходит воздействие на каждого второго клиента… Мы просим наших клиентов сохранять бдительность, критически оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику»,— уточнил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В июле Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому российские банки должны проверять все денежные переводы физлиц, приостанавливать подозрительные операции и полностью возмещать средства, переведенные на счета злоумышленников. В сентябре Центробанк включил риски мошенничества в полисы страхования банковских карт.

Лаура Кеффер