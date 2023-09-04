В Оренбурге загорелся склад металлоконструкций на площади 300 кв. метров

Пожар на складе металлоконструкций начался в Оренбурге в понедельник. Происшествие случилось на ул. Беляевской. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

«Огонь также затронул кровлю соседнего здания»,— говорится в сообщении.

По предварительной информации, площадь пожара составила 300 кв. м. Никто не погиб и не пострадал.

Огнеборцы остановили распространение огня. Они обнаружили и вынесли из здания склада газовые баллоны. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Продолжается тушение и разбор конструкций.

Ранее в Соль-Илецке произошел крупный пожар в кафе. Огонь охватил площадь 300 кв. м.

Георгий Портнов