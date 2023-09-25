«Росгосстрах» в Ростовской области застраховал готовую продукцию регионального предприятия на 12,9 млрд рублей

Филиал «Росгосстраха» в Ростовской области застраховал хранящуюся в логистических центрах готовую продукцию крупного производителя и ритейлера одежды. Согласно условиям заключенного договора, товарно-материальные ценности застрахованы от пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой, кражи и противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованных объектов, и т.д.



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Общая сумма страховой ответственности «Росгосстраха» по договору превышает 12,9 млрд рублей.

«Наш клиент вкладывает огромные средства в развитие и модернизацию своего производства, а продукция компании востребована и славится далеко за пределами Донского края, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Ростовской области Дмитрий Есипов. — Такие масштабы работы накладывают большую ответственность и в части финансовой защиты рисков — ведь любое неблагоприятное событие может обернуться для компании не менее масштабными убытками. Мы уже сотрудничали с этим предприятием в части страховой защиты по отдельным направлениям и рады, что именно нашей компании доверили защиту рисков. У страхователя была возможность оценить качество клиентского сервиса, предоставляемого нашей компанией юридическим лицам, и убедиться в способности «Росгосстраха» выполнять в полной мере взятые на себя обязательства. Мы надеемся, что наше партнерство продолжится и по другим направлениям».

ПАО «Росгосстрах»