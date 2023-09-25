В ДТП на свердловской трассе пострадали три человека

На 11 км трассы Нижняя Тура — Кушва (Свердловская область) столкнулись Mercedes и «Иж-2126». В ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла в 17:40 в воскресенье, 24 сентября. По предварительным данным ГИБДД, 48-летняя женщина за рулем Mercedes выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «Иж», которым управлял 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали водитель «Иж», а также два его пассажира 20-ти и 25-ти лет. Они были доставлены в медучреждения Нижнего Тагила с травмами различной степени тяжести. Как пояснила водитель Mercedes сотрудникам ГИБДД, во время движения она отвлеклась. Стаж ее вождения — 22 года. «Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение»,— сказано в сообщении.

Напомним, вечером 24 сентября на дороге возле Нижних Серег произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Полина Хабарова

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