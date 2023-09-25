В Свердловской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

В Нижнесергинском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, один из которых ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел вечером 24 сентября на дороге возле Нижних Серег.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада 211440» начал разворот, нарушая дорожную разметку, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21140». По итогу были госпитализированы водитель и пассажиры Лады — 47-летняя женщина и шестилетний мальчик, а также 24-летние водитель и девушка-пассажир автомобиля ВАЗ.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился в специальном кресле.

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