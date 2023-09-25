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Браслеты с информацией о карте внедрили в Перинатальном центре в Ижевске

В Удмуртии в Перинатальном центре 1 РКБ внедрили в пользование идентификационные браслеты, которые надеваются пациентке при поступлении в приемное отделение. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, браслеты содержат информацию от имени до номера карты.

Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

При этом браслеты сделаны из безопасного мягкого винила, а также различаются по цвету стикеров. Красный обозначает наличие у пациентки аллергии на лекарства, зеленый — сахарный диабет, желтый — риск падений.

«Система позволяет медицинским специалистам быстро реагировать в любой ситуации, а беременным и мамам быть уверенными в благополучном исходе родов и здоровье малышей»,— отметила госпожа Пинчук.

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