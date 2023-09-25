Россия выплатила €4,5 млн по решениям ЕСПЧ после выхода из Совета Европы

В рамках переходного периода после выхода из Совета Европы Россия выплатила €4,5 млн по постановлениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступившим в силу 15 марта 2022 года. Об этом сообщил кандидат в судьи Конституционного суда Михаил Лобов.

«Были исполнены постановления ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта. Информация есть из Генпрокуратуры, которая представляла последние полтора года интересы России в Европейском суде. Эквивалент €4,5 млн в российских рублях был выплачен заявителям, которые выиграли дела, постановления которых вступили в силу до 15 марта»,— сказал Михаил Лобов в ответ на вопрос сенатора Татьяны Нарусовой на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству (цитата по «Ведомостям»).

Как уточнил Михаил Лобов, переходный период был определен в законе от июня прошлого года. «Речь шла не только о денежной компенсации, были продлены в какой-то степени те положения кодексов, которые позволяли добиваться пересмотра дел в российских судах»,— объяснил он.

Россия объявила о выходе из Совета Европы 15 марта 2022 года. В июне президент России Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в стране постановлений ЕСПЧ. Жалобы россиян рассматривались в ЕСПЧ до 16 сентября. Россия была лидером по числу обращений в ЕСПЧ. На ее долю приходилось 16 750 дел (22,4% всех дел).

Михаил Лобов был избран судьей от ЕСПЧ в сентябре 2021 года. Он вошел в состав суда 2 января 2022 года. В марте 2022 года Страсбургский суд приостановил его деятельность. В сентябре этого года президент Владимир Путин предложил назначить Михаила Лобова судьей Конституционного суда.

О последнем решении ЕСПЧ с участием заявителей-россиян — в материале «Страсбург выставил России счет за гематомы и переломы».

Анастасия Ларина