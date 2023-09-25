41 военнослужащий находится в отпуске в Удмуртии

В Удмуртии одномоментно в отпуске находится 41 военнослужащий, выполняющий боевой долг на территории СВО. Как отметил глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании, власти придерживаются графика, несмотря на «сложную ситуацию, будем говорить так, на фронте».

Как отметил глава республики, «хотелось бы больше». В отдельных случаях, как ситуация с рождением ребенка, власти региона выходят на связь с минобороны России и стараемся, чтобы военнослужащего все же отпустили в отпуск.

«Хотелось бы больше. Но тоже нужно войти в положение и понять, что каждом подразделении есть нормативы, какое количество военнослужащих одномоментно может быть в отпуске. Минобороны РФ идет на встречу и относится с пониманием»,— рассказал глава республике.