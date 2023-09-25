«Отчуждение будет постепенным»

Никол Пашинян обратился к нации. Премьер-министр Армении, в частности, инициировал создание новой системы безопасности страны. В Ереване и других городах республики продолжаются антиправительственные митинги. Тем временем появилась информация о предстоящей 5 октября личной встрече лидеров Армении и Азербайджана в испанской Гранаде. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения Еревана и Москвы будут постепенно охлаждаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян обратился к нации. Премьер-министр, в частности, предложил согражданам выбирать между независимостью и ролью «покорной задворки». Последние события, по его мнению, показали неэффективность систем безопасности, в которых участвует Армения. Теперь в Нагорном Карабахе существует угроза этнических чисток, и, если это действительно произойдет, ответственность ляжет на Азербайджан и российский миротворческий контингент, который там находится по соглашениям ноября 2020 года.

Далее Пашинян объяснил, зачем его страна ратифицирует Римский статут — это не вызов ОДКБ и ее членам, а шаг, направленный на укрепление государства. Если кто еще не знает, Армения таким образом признает Международный уголовный суд в Гааге, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Глава правительства при этом упомянул «некоторых партнеров», которые прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать, насколько Армения уязвима. Видимо, он имел в виду и Россию.

В стране между тем находится делегация американских сенаторов. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил азербайджанскую операцию в Нагорном Карабахе. Тем не менее никаких резких шагов вроде введения санкций против Баку или хотя бы попыток грозить ими Запад на сегодня не предпринимает. Судя по всему, сторонам дают шанс договориться полюбовно.

Есть информация, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в начале октября в испанской Гранаде. А прямо сейчас в Брюсселе начинается подготовка к переговорам. Собственно, главный вопрос звучит так: куда пойдет в итоге Армения? Можно спросить и по-другому: потеряет ли Россия ключевого союзника на Кавказе? Есть устойчивая версия, что Москва добивается ухода Пашиняна и замены его на более лояльного и дружески настроенного лидера. Видимо, речь идет о бывшем президенте Серже Саргсяне или его людях — тех, кого принято называть «старой гвардией». Они как бы свои для Кремля. По крайней мере, умеют найти с ним общий язык, взаимопонимание. Только вот как отнесется к этому армянский избиратель, тоже вполне интересный вопрос.

Как бы то ни было, в российских государственных СМИ Никол Пашинян уже без пяти минут враг народа. При этом к Азербайджану отношение настороженное, но, скорее, положительное. Хотя кажется, что хаос и новая большая война на Кавказе не совсем в интересах РФ, хотя бы потому, что это неминуемо затронет соседние российские регионы.

Так что, видимо, придется смириться с существованием Пашиняна. Особенно если он воздержится от каких-либо враждебных действий, как, например, выход из упомянутого ОДКБ. Впрочем, если нынешнее руководство Армении всерьез соберется-таки уходить на Запад, некие меры, наверное, придется предпринимать.

Какие? Допустим, найдется какой-нибудь страшный вирус в армянской экспортной продукции. Или обнаружится старая задолженность за газ или еще за что-нибудь. Конечно, зависит республика от своей бывшей метрополии.

При том, что Армения, как принято считать, в том числе и на Западе, порой, скажем так, закрывает глаза на подсанкционные товары, что идут через нее транзитом в Российскую Федерацию. Логистика, опять же — аэропорт Еревана используют дорогие россияне для своих перемещений в дальнее и ближнее зарубежье. Конфликт невыгоден никому.

Так что есть основания полагать, что совсем от России Армения не уйдет. Все ограничится публичным поруганием друг друга в СМИ, интернете или посредством иных форм коммуникации. Между тем в отдаленной перспективе все это, конечно же, скажется.

Отчуждение будет постепенным, поэтапным. Тем более если удастся подписать большой мирный договор и начать масштабно сотрудничать с Азербайджаном, Турцией и Западом. Вектор развития страны со временем поменяется. Но все может произойти и раньше, если такая цель будет поставлена. Добиться ее совсем нетрудно. Ломать, как говорится, не строить.

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