Силовики уничтожили условных террористов в аэропорту «Курумоч»

Региональный оперштаб провел в конце минувшей недели в Самаре, а также в Красноярском и Волжском районах учения. В них участвовали сотрудники областных УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, ФСО, Минздрава, Роспотребнадзора и чиновники. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во время учений начальник УФСБ России по Самарской области ввел условный режим контртеррористической операции. Участники отработали нейтрализацию преступников на территории ПАО «Международный аэропорт "Курумоч"».

Учения прошли успешно. Поставленные задачи выполнены.

Георгий Портнов