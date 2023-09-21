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Силовики отработают в аэропорту «Курумоч» уничтожение условных территористов

Антитеррористическое учение проводится в четверг, 21 сентября, на территории Самары, а также Красноярского и Волжского районов Самарской области. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Силовики отрабатывают тактику межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба региона. Они занимаются поиском и пресечением действий условных

диверсионно-террористических групп. В частности, они проводят учебную контртеррористическую операцию на территории аэропорта «Курумоч».

Ранее силовики уничтожили условных террористов, атаковавших Тольяттинский госуниверситет. Учение прошло на территории города и Ставропольского района Самарской области.

Георгий Портнов

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