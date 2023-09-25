Глава Удмуртии: торопиться со включением отопления никого не призываю

В Удмуртии ответственных лиц призвали не торопиться со включением отопления, а смотреть по территории и ситуации. Об этом заявил сегодня, 25 сентября, глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В настоящее время отопительный период начался в Воткинском, Дебеском и Сюмсинском районах, а также в Глазове и Ижевске. Всего в столице региона к централизованной системе отопления подключили 44 детских сада, одну школу, реабилитационный центр, 29 больничных комплексов и учреждений здравоохранения, а также три жилых дома. «На этой недели мы почувствовали первые холода, хотя сложно так сказать, глядя на погоду за окном. Тем не менее, ночью температура воздуха опускалась до -4 °С»,— отметил господин Бречалов.

«Количество соцобъектов с отоплением с каждым днем увеличивается. На следующе неделе гидрометцентр обещает теплую погоду, так что торопиться со включением отопления никого не призываю. Смотрите по своей территории, по ситуации. Но в любом случае не забывайте проговаривать с жителями свои решения»,— отметил глава Удмуртии.