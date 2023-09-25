Полиция с утра задержала более 140 участников протеста в Ереване

Полиция Армении по состоянию на 10:00 (9:00 мск) задержала 142 участника акции протеста, возобновившейся в Ереване сегодня, 25 сентября, сообщает ТАСС. Протестующие с утра перекрывают улицы, пытаясь парализовать транспортное сообщение.

По данным «РИА Новости», колонна участников акции продвигается по нескольким улицам города. Между демонстрантами и представителями полицейскими возникли столкновения, информации о пострадавших пока нет.

Антиправительственные протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стали ответом на «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Карабахе. Она началась 19 сентября и закончилась спустя сутки после достижения договоренности о перемирии между Баку и Степанакертом. Против участников протестов возбуждают уголовные дела.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Лаура Кеффер