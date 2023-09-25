Суд продлил арест обвиняемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Анастасии Петровой обвиняемую в убийстве троих детей. В пресс-службе суда «Ъ-Урал» сообщили, что она останется под стражей до 25 декабря.

Напомним, женщину обвиняют в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки. тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский») в конце декабря прошлого года.

Местные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». В записке екатеринбурженки, которую публиковали издания, она объясняла свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Адвокат Анастасии Петровой ранее заявлял, что женщина объяснила свой поступок воздействием синтетических веществ. Вещества, по ее словам, она употребляла не сама, ей подливал их муж. Он проходит по данному делу в качестве свидетеля.

В августе, по данным СМИ, екатеринбурженку окончательно признали невменяемой.

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