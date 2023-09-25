Власти Крыма потребуют от Украины компенсации за водную блокаду

Власти Крым через суд потребуют признать право жителей на компенсацию морального вреда от водной блокады. Соответствующий иск готовит общественная палата республики, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он утверждает, что действия Украины «были умышленными», и «это была попытка совершения убийства крымчан». «Общественники намерены потребовать признать право крымчан на получение компенсации за моральный ущерб, причиненный в результате водной блокады, устроенной киевским режимом»,— сообщил «РИА Новости» господин Константинов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После вхождения республики в состав РФ в регион Украина прекратила подачу воды в регион. В конце февраля 2022 года после начала военной операции РФ канал был разблокирован. Власти Крыма оценивали ущерб от водной блокады в 2 трлн руб. В арбитражном суде региона в закрытом режиме рассматривается иск об ущербе бюджету республики, также Генпрокуратура РФ направила жалобу в Европейский суд по правам человека.

Лаура Кеффер