В Армавире водитель «Лады» погиб после столкновения с «Нивой»

В Армавире произошло ДТП с легковушками, в котором погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария произошла 24 сентября в 20:50 на 8-м км автодороги «Армавир — Отрадная». 46-летний водитель «Нивы» двигался со стороны Армавира в сторону автодороги Р-217 «Кавказ». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 2114».

В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» погиб на месте.

Татьяна Ручкина

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