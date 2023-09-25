В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконный доход в 1,5 млрд рублей

В Омске местного 47-летнего предпринимателя обвиняют в незаконном получении 1,5 млрд руб. дохода, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, собственник фирмы по продаже топлива в январе 2019 года организовал монтаж газораспределительной станции для хранения и слива сжиженного углеводородного газа на промышленной территории в Кировском округе. Однако лицензии на проведение этих работ у него не было. Чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемый оформил бизнес на подставных лиц, от имени которых заключались договоры купли-продажи и поставки газа.

Уточняется, что фигурант дела признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский райсуд. Фигуранту предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере).

В июле текущего года предприниматель уже был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 57 млн руб. Тогда суд обязал его выплатить штраф в 250 тыс. руб. и полностью возместить ущерб государству.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев