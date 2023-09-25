«Локомотив-Кубань» занял второе место в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Краснодарский клуб стал серебряным призером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

Финальный матч прошел в Москве и закончился со счетом 85:83 (25:15, 20:26, 19:14, 21:28). Самым результативным игроком в «Локомотиве-Кубань» стал Окаро Уайт, набравший 19 баллов. У соперников Кайл Курич набрал 23 очка, Тома Эртель оформил дабл-дабл (11 очков и 10 передач).

Главный тренер «Локо» Александр Секулич сразу после получения серебряных медалей сообщил, что гордится своей командой.

«Думаю, что мы выложились по максимуму, отдали все силы, что у нас были. Парни по-настоящему бились, и у нас был шанс выиграть»,— отметил Александр Секулич.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводился в третий раз. В прошлом году его уже выигрывал «Зенит». В первый год победителем был московский ЦСКА.

Татьяна Ручкина

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