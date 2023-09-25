«Русские фонды» получили контроль над отелем Baikal View на Байкале

Изменения в составе владельцев произошли в компаниях «Прибайкальский агропарк», «Агропарк-Ольхон» и «Агропарк-Хужир». По данным «Ъ», совладельцами компаний стали сооснователь инвестиционной группы «Русские фонды» Константин Бейрит и члены совета директоров подконтрольного ей ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов и Геннадий Лаунер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

«Прибайкальский агропарк» и «Агропарк-Ольхон» развивают отель Baikal View на 99 номеров уровня три звезды на острове Ольхон на Байкале. Ранее владельцем «Агропарк-Ольхон», которое является балансодержателем самого здания Baikal View являлся Владимир Ефремов, с 2015 года основной собственник – Марина Улаханова. Сейчас у нее 13,62%.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает текущую стоимость отеля в сумму около 1 млрд руб.

Инвестгруппа «Русские фонды» существует с 1997 года и управляется первым главой совета директоров Rambler Сергеем Васильевым и его партнерами. В ее портфеле, в частности, ПАО «Русолово», золотодобывающий холдинг «Селигдар», ГК «Мелком», сеть «Магазин горящих путевок», «Azimut Отель Волга» в Астрахани и доля в «Azimut Олимпик» в Москве.

Ранее сообщалось, что этим летом в разгар сезона, отели и базы отдыха на Байкале загружены приблизительно на 70%. Цены по сравнению с прошлым годом выросли на 20% из-за повышения различных составляющих расходов, которые несут отельеры. В 2022 году Байкал посетили около 1,7 млн туристов. По предварительным оценкам, турпоток в Приангарье в летний сезон-2023 сохранился на уровне прошлого года.

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Анна Егорова