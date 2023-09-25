Умер босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

Арестованный в январе 2023 года босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 лет в больнице города Л’Акуила, сообщает ANSA. Врачи констатировали смерть мозга Денаро еще 22 сентября. Он впал в кому на фоне терминальной стадии рака толстой кишки.

Как сообщает агентство, после последней операции босса мафии лечили обезболивающей терапией и вводили успокоительные. Перед тем, как впасть в кому Денаро встретился с некоторыми членами своей семьи.

Маттео Мессина Денаро родился 26 апреля 1962 года в Сицилии. Начинал преступную карьеру в качестве вооруженного охранника семьи Д'Али. В благодарность за хорошую работу семья подарила Денаро поместье. В 2001 году Антонио Д’Али становится замминистра внутренних дел Италии по борьбе с организованной преступностью, что позволяет будущему боссу мафии обзавестись связями в политических кругах.

Всего, по самым скромным оценкам, Денаро убил 50 человек. Он хвалился, что убитыми лично им вполне можно заполнить целое кладбище. Денаро, в частности, принимал участие (и был позже за это заочно осужден) в убийствах в 1992 году магистратских судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино — главных борцов с мафией на Сицилии.

С лета 1993 года Денаро скрывался от полиции. В апреле 2006 года он становится одним из лидеров сицилийской преступной организации Коза Ностра. Был арестован в ходе спецоперации итальянских спецслужб 16 января 2023 года в частной клинике в Палермо.

История жизни Маттео Мессины Денаро — в материале «В погоне за Коза-нострой».

Эрдни Кагалтынов