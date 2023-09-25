Динозавр идет с аукциона

Необычайно хорошо сохранившийся скелет динозавра, получивший даже кличку — Барри, будет продан с молотка в Париже в октябре. Ему примерно 150 млн лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Камптозавр в переводе с греческого означает «гибкий ящер». Это травоядный динозавр, живший в позднем юрском периоде на территории нынешних США. Последнее время появились данные, до конца не подтвержденные, что подобные же динозавры обитали и в Европе, в Испании.

Первые останки камптозавра были найдены в 1879 году в штате Вайоминг, графстве Олбани. С тех пор в том же штате было найдено еще несколько экземпляров разной степени сохранности, но первое время их классифицировали как разные виды. Позже палеонтологи пришли к выводу, что вид один и тот же, но вот останки принадлежат камптозаврам или разного возраста, или разного пола.

Останки динозавра, которые будут проданы с аукциона, обнаружены сто лет спустя, но в том же Вайоминге. К 2000 году их собрал в полноценный скелет палеонтолог Барри Джеймс, заодно этот камптозавр получил от исследователя свою кличку.

В прошлом году скелет приобрела итальянская (миланская) лаборатория Zoic — там работы над улучшением внешнего вида камптозавра Барри продолжились. Это не очень крупный экземпляр: высотой 2,1 м и длиной примерно 5 м. Есть останки камптозавра высотой почти 2,5 м и длиной 6,8 м, вес такого животного мог достигать 900 кг.

Барри — чрезвычайно хорошо сохранившийся экземпляр, это огромная редкость не только для камптозавров, но и вообще для доисторических ящеров, говорит Александр Гикелло из парижского аукционного дома Hotel Drouot, где состоятся торги. Он приводит данные о сохранности: череп — на 90%, а скелет — на 80%, и это небывало много.

Гикелло указывает, что аукцион останков динозавра — очень редкое событие: их проходит не более двух в год.

В середине октября, прямо перед торгами, аукционный дом устроит выставку скелета камптозавра. Аукционисты считают, что цена составит не более €1,2 млн.

Ольга Грибова