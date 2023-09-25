Взносы вырастут в цене

В 2024 году объем страховых взносов работодателей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) вырастет на рекордный 21%, следует из проекта бюджета фонда, который в пятницу одобрило правительство. Такое увеличение будет обеспечено за счет существенного прироста фонда оплаты труда и пересмотра самой базы для уплаты взносов. Также из-за изменения формулы расчета заметно подрастут и взносы регионов в систему ОМС за неработающее население — 14%. В результате в 2024 году доходная часть бюджета ФОМС прибавит 13,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В 2024–2026 годах бюджет ФОМС будет увеличиваться за счет страховых взносов, при этом доля трансфертов из федерального бюджета в нем будет сокращаться. Как следует из одобренного правительством проекта бюджета фонда на трехлетку, в 2024 году его доходы составят 3,7 трлн руб., расходы — 3,8 трлн руб., дефицит — 147 млрд руб.

В сравнении с 2023 годом доходная часть бюджета ФОМС вырастет на 13,5%. В первую очередь — за счет значительного прироста страховых взносов на ОМС и налоговых доходов (на 19,3%). При этом наибольший прирост покажут взносы от работодателей (плюс 21,2%, до 2,2 трлн руб.). Для основной категории плательщиков поступления взносов рассчитаны по тарифу 5,5% от фонда оплаты труда, свыше установленной предельной величины базы — по тарифу 2,8%. С 2024 года размер этой базы вырастет до 2,2 млн руб. в год на человека с 1,9 млн руб. в этом году (на 15,8%). Отметим, что фонд оплаты труда, как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, по прогнозу Минэкономики в 2024 году увеличится не так существенно — только на 9,8%, до 40 трлн руб.

С учетом того, что тариф взносов в 2024 году остается неизменным, такое заметное увеличение поступлений в ФОМС, помимо увеличения взносооблагаемой базы, может быть вызвано изменением структуры зарплат и увеличением в ней доли средне- и высокооплачиваемых работников. Свою роль, вероятно, сыграет и также одобренный в пятницу прирост МРОТ на 10% в следующем году — эта мера касается 4,5 млн человек.

Страховые взносы за неработающих (пенсионеры, дети и безработные), которые в бюджет ОМС уплачивают регионы, в 2024 году также заметно увеличатся — на 13,8%, до 1 трлн руб. Минфин в прошлом году изменил формулу расчета взносов регионов, чтобы увеличить их поступления,— сейчас их объем рассчитывается умножением фиксированного тарифа стоимости медицинских услуг на человека в год (18,8 тыс. руб.) на коэффициент удорожания, учитывающий в том числе инфляцию в стране. Однако объем взносов, запланированных проектом на 2024 год, превышает значение, которое ранее даже с учетом обновленной формулы должно быть достигнуто лишь в 2025 году (см. “Ъ” от 8 августа 2022 года). Это может объясняться увеличением численности неработающего населения: если ранее она прогнозировалась на уровне 80,9 млн, то сейчас — 81,2 млн человек.

В сумме страховые взносы за работников и неработающих в 2024–2026 годах будут составлять основную часть бюджета фонда — 85–86%. Другая составляющая доходов — трансферт из федерального бюджета в абсолютных цифрах будет расти (486,6 млрд, 504,3 млрд и 526,2 млрд руб. соответственно). Треть этих средств пойдет на компенсацию выпадающих доходов фонда, остальные суммы будут распределены по трем основным направлениям. Как пояснил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин, 140 млрд руб. в 2024 году будет потрачено на оказание медпомощи больным онкологическими заболеваниями, 130 млрд руб.— на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, 10 млрд руб.— на медицинскую реабилитацию.

Поясним, что большая часть всех расходов системы ОМС будет передана в виде субвенций региональным отделениям фонда. При этом, как следует из подготовленного Минздравом проекта постановления правительства, теперь при их расчете будет использоваться новый коэффициент корректировки на уровень доступности медицинской помощи. Его применение, указывает ведомство, позволит сделать финансирование медпомощи в субъектах РФ более равномерным.

Анастасия Мануйлова