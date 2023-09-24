Система ПВО уничтожила два украинских БПЛА на подлетах к Белгороду и Курску

24 сентября около 14:40 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА) над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что система ПВО работала в Курском районе. Он попросил граждан в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщить информацию по номеру 112.

Глава Белгородчины Вячеслав Гладков в своих соцсетях рассказал, что система ПВО сработала в Белгородском районе. БПЛА сбили «на подлете к городу», по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее господин Гладков сообщил о ранении водителя грузовика в селе Новое Волоконовского района, которое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона.

Владимир Зоркий