«Тандем-Истейт» отказали в застройке жильем складов на Кубинской улице

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт-Петербурге отклонила заявку ООО «Тандем-Истейт», которое просило перевести 7,9 га на Кубинской улице из производственной зоны в жилую, стало известно «Деловому Петербургу».

В протоколе заседания комиссия указала, что участок не соответствует критериям оценки. В заявке компания указала, что сейчас производственная деятельность на участках не ведется, так как на них располагаются склады, которые сдаются в аренду. Компания планировала построить здесь жилой квартал и два встроенно-пристроенных детских сада на 100 и 120 мест. По оценкам экспертов, речь могла идти о 100 тыс. кв. м жилья.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале августа комиссия отложила решение касательно этого участка.

ООО «Тандем-Истейт» на 66,7% принадлежит миллиардеру Владимиру Пинчуку и на 3,75% миллиардеру Виктору Игнатьеву. Еще 29,58%, ранее также принадлежавшие господину Игнатьеву, в июле этого года были переведены в ЗПИФ под управлением УК «Свиньин и партнеры».